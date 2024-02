PRESENTAZIONE/ “Arte in vetrina” fa gustare il libro tattile “Che buona la pizza” – Sab. 24 febb. ore 12, via Castelfidardo 12-14

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 Presentazione stampa/ Sabato 24 febbraio, ore 12, via Castelfidardo 12-14

“Decoro: arte in vetrina” fa gustare il libro tattile “Che buona la pizza” (Rossini) in via Castelfidardo

È in programma sabato 24 febbraio, alle ore 12, in via Castelfidardo 12-14, la presentazione del secondo allestimento di “Decoro: arte in vetrina” progetto del Comune di Pesaro, svolto in collaborazione con il liceo artistico Mengaroni e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali.

L’inaugurazione dell’opera tattile “Che buona la pizza” (Rossini) che colorerà la vetrina, si svolgerà nell’ultimo giorno di iniziative promosse dal Comune per la Giornata Nazionale del Braille. Saranno presenti: Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione; Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza; Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale con delega al PEBA; Simonetta Basso, bibliotecaria presso la Biblioteca Louis Braille; Serena Perugini, dirigente scolastico liceo artistico Mengaroni; Isabella Galeazzi, docente liceo artistico Mengaroni; Tommaso Andreani, presidente provinciale Fiaip, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali; Maruska Palazzi, Garante per i diritti delle persone con disabilità.

Pesaro, 22 febbraio 2024

