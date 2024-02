(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 INFLAZIONE, APPENDINO (M5S): DA CARRELLO TRICOLORE A CARRELLO VUOTO, URSO INADEGUATO

ROMA, 22 FEB. – “Oggi l’Istat ci dice che a gennaio il tasso d’inflazione è aumentato dello 0,8% su base annua e dello 0,3% su base mensile. In un carrello della spesa più caro del 5,1%, spicca l’aumento dei beni alimentari in generale (+5,3%) e in particolare dei beni alimentari non lavorati (+7,5%). In generale, aumentano i prezzi dei ristoranti, degli alberghi e anche dei trasporti. E come rimarcano diverse unioni dei consumatori, il combinato disposto tra inflazione e caro-carburanti, con benzina e diesel tornati in molti casi ben sopra i due euro al litro, rischia di apparecchiare un’ulteriore stangata per le famiglie italiane. Questi dati sanciscono il fallimento definitivo di Urso, il Ministro “dei carrelli e dei cartelli”, che non ne ha indovinata una. Meloni dovrebbe prendere atto dell’inadeguatezza del suo Ministro: dal carrello tricolore al carrello vuoto è bastato un attimo per i malcapitati cittadini italiani”. Così in una nota la vicepresidente del M5s Chiara Appendino.

