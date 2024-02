Comunicato stampa | A VALENCIA INIZIANO LE FALLAS

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 [Immagine che contiene Carattere, Elementi grafici, testo, logo Descrizione generata automaticamente]

A VALENCIA INIZIANO LE FALLAS

La Crida dà il via alla festa valenciana più sensazionale. Dalla visita all’Esposizione del Ninot, alle mascletà da assistere da un balcone, alle visite guidate con ingresso alle Fallas della Federazione della Sezione Speciale.

Crediti: Visit València

Milano, 22 febbraio 2024 – A Valencia si inizia a respirare l’atmosfera delle Fallas 2024, la festa più particolare e autentica, dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO, e si animano le strade della città. Il prossimo 25 febbraio i festeggiamenti prenderanno ufficialmente il via con la tradizionale Crida. Inoltre, per anticipare la settimana clou fallera (dal 16 al 19 marzo), i turisti possono già visitare varie esposizioni ed eventi delle Fallas di quest’anno.

Ecco le esperienze de Las Fallas che si possono già vivere in città:

* Esposizione del Ninot: l’esposizione offre un’opportunità unica per vedere da vicino alcuni dei ninot delle Fallas di quest’anno, in particolare quelli selezionati come candidati per essere graziati. I visitatori possono votare il loro preferito per salvarlo dalle fiamme e conservarlo per i posteri nel Museo Fallero. L’esposizione sarà aperta dal 2 febbraio al 15 marzo, presso il Museo delle Scienze, nella Città delle Arti e delle Scienze.

* La Crida: il 25 febbraio alle 19:00, davanti alle Torri di Serrano, le Falleras Mayores di Valencia lanciano un appello universale per vivere Las Fallas, invitando cittadini e visitatori a unirsi alla festa. In questa occasione, ci saranno anche musica dal vivo e uno spettacolo pirotecnico. Inoltre, prima della cerimonia, verrà fatta esplodere una prima mascletà nella piazza del Comune.

* Mascletà giornaliera: dall’1 al 19 marzo, la piazza del Comune rimbomberà ogni giorno alle 14:00 con la mascletà. Si tratta di uno spettacolo pirotecnico unico, in cui il suono e il ritmo delle esplosioni, e l’odore della polvere da sparo, aumentano progressivamente fino a un finale sempre più intenso. Per vivere al meglio questa esperienza, è possibile prenotare i balconi della piazza per godere dello spettacolo dall’alto. Si consiglia di scegliere i primi quindici giorni del mese, quando la folla è minore, e soprattutto durante la settimana.

* Spettacoli pirotecnici: oltre all’iconica mascletà, sempre nella piazza del Comune, nei fine settimana (2-3 marzo e 8-10 marzo) ci saranno anche spettacoli pirotecnici notturni.

Per i viaggiatori che preferiscono visitare Valencia durante i giorni clou de Las Fallas, è questo il momento di pianificare la visita per vivere al meglio la città. Tra le altre cose, è possibile prenotare una visita guidata per garantirsi l’accesso ai migliori monumenti delle Fallas e immergersi ancora di più in questa tradizione. Da non perdere il tour per le Fallas della Sezione Speciale che include le commissioni più importanti della città e l’ingresso all’interno delle strutture fallere per scoprire da vicino tutti i dettagli.

Il programma della festa comprende anche musica, fuochi d’artificio e l’emozionante omaggio floreale alla Madonna degli Abbandonati, oltre agli spettacolari falò che bruciano i monumenti eretti nelle strade e nelle piazze di Valencia la notte del 19 marzo: la Cremà, l’atto finale delle Fallas. Il calendario completo, così come ulteriori informazioni e suggerimenti, sono disponibili qui.

Galleria fotografica: https://drive.google.com/drive/folders/1wIu_-iGfBVwrWEeSuJfk_9HZ1E3XWeRn

