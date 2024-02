(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 BULLISMO, NAVE (M5S): FENOMENO SOTTOVALUTATO, DDL IMPORTANTE MA MAGGIORANZA SBAGLIA ANCORA

ROMA, 22 febbraio – “Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni sociali interconnessi e allarmanti, che hanno raggiunto un altissimo livello di diffusione per impatto e gravità delle condotte, tanto da rappresentare una fattispecie di negazione totale dei valori umani, tali da delineare una situazione di emergenza e rischiosità tra le nuove generazioni, ma anche e soprattutto nei confronti di persone fragili. Basta un semplice messaggio WhatsApp per essere vittime di frodi o di revenge porn, di incitazione all’autolesionismo, all’anoressia o alla bulimia, di molestie, di denigrazione. Bullismo e cyberbullismo sono ancora oggi troppo sottovalutati. Ecco lo scenario in cui si va a calare questo provvedimento, che è stato già approvato alla Camera. Un provvedimento di buon senso, plasmato dal contributo di tutti, opposizione e maggioranza, con un forte contributo del Movimento 5 Stelle e in particolare della collega Valentina D’Orso. Se avessimo continuato sul provvedimento che arrivava dalla Camera, saremmo stati tutti felici e contenti. Era un’impresa molto ardua sbagliare, ma la maggioranza ci è riuscita. Parlo di quel servizio di coordinamento pedagogico fortemente voluto da tutti e adesso soppresso dal centrodestra. Riuscite a sbagliare anche quando i margini di errore sono nulli”.

Così il senatore M5S Luigi Nave nella discussione generale sul Ddl in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle