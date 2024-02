(ARC) Ricerca: Rosolen, Regione sostiene sviluppo idee innovative

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 Presentato a Udine il bando “Call 4 life science Fvg” rivolto a

micro, piccole e medie imprese

Udine, 22 feb – “Negli ultimi quattro anni l’emergenza

sanitaria legata all’epidemia da Covid-19 ha posto l’attenzione

sul valore della ricerca e dello sviluppo di soluzioni

terapeutiche innovative e ha gi? imposto le scienze della vita

come un fondamentale pilastro non solo di salute pubblica ma

anche di competitivit? economica e sicurezza nazionale. In questo

quadro la Regione, riconoscendo l’importanza di attrarre sul

territorio investimenti in ricerca e sviluppo, si ? impegnata

nella costruzione di un ecosistema dall’alto livello di

multidisciplinariet? e che ben si inserisce nelle linee

programmatiche di sviluppo dell’Amministrazione. La legge

regionale approvata nel 2022 destina complessivamente 28,5

milioni di euro per lo sviluppo di 22 idee innovative e 130

progetti”.

Con queste parole l’assessore regionale alla Ricerca Alessia

Rosolen ha portato il saluto istituzionale all’evento “Call 4

life science Fvg” svoltosi nel Palazzo della Regione a Udine. Si

tratta del secondo appuntamento informativo organizzato dal

Cluster scienze della vita dedicato al “Bando di concorso per la

premiazione di idee innovative nel settore delle scienze della

vita”.

Il bando ? rivolto a startup, spin-off, micro, piccole e medie

imprese regionali, italiane ed estere che intendano presentare le

proprie idee innovative per progetti di ricerca, sviluppo e

innovazione. Una commissione di esperti selezioner? le 11

proposte migliori che riceveranno un premio di 10.000 euro. I

vincitori avranno anche la possibilit? di accedere direttamente

ad una seconda linea di finanziamento per la trasformazione delle

idee proposte in progetti di ricerca e sviluppo in maniera

congiunta con piccole medie e grandi imprese, startup innovative,

spin-off, universit?, organismi di ricerca, strutture sanitarie e

di ricerca insediate in Friuli Venezia Giulia.

“L’obiettivo ? di selezionare idee innovative che possano

diventare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da

realizzarsi sul territorio regionale in collaborazione con i

diversi attori del territorio”, ha dichiarato Rosolen,

sottolineando successivamente la trasversalit? dell’azione

amministrativa della Regione nel promuovere la ricerca,

formazione del capitale umano e la nascita ed espansione di nuove

imprese.

L’assessore ha ribadito come, in linea con gli indirizzi

delineati nella Strategia regionale di specializzazione

intelligente 2021-27, l’Amministrazione regionale abbia il forte

interesse di “individuare strategie ed interventi che favoriscano

l’innovazione per elevare le performance del settore sanitario e

socio – sanitario regionale, che a sua volta pu? costituire un

eccellente volano per incentivare lo sviluppo di business e

favorire l’attrazione di investimenti per la crescita della

competitivit? del Friuli Venezia Giulia”.

