(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 BULLISMO, PIRRO (M5S): FINALMENTE PARLIAMO DI PREVENZIONE, FORMAZIONE E EDUCAZIONE PER NOSTRI GIOVANI

ROMA, 21 febbraio – “Ogni tanto in quest’aula arriva finalmente qualche provvedimento di origine parlamentare e non solo decreti di natura governativa. E’ positivo che questa proposta, che contiene moltissimo lavoro del M5S, abbia un sostegno trasversale, pur con la criticità della soppressione del servizio di coordinamento pedagogico voluta dalla maggioranza, su cui noi presentiamo un nuovo emendamento, sperando che ci sia un ripensamento del centrodestra. Quello che trovo particolarmente apprezzabile in questo disegno di legge è il sostegno psicologico che viene istituito nelle scuole. L’unico problema è che lo istituiamo sempre a carattere volontario, facoltativo e soprattutto senza costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione, perchè il governo non intende metterci le risorse. Sinceramente, penso sarà un po’ difficile veder messa in pratica tale misura, perché gli psicologi da destinare a questi servizi non è che possiamo pagarli con l’aria fritta. Mi auguro che in futuro si valutino delle risorse finanziarie adeguate per far sì che tutto quello che oggi stiamo teorizzando diventi realtà. In ogni caso, finalmente stiamo finalmente prendendo tutti atto di quanto siano fragili i nostri ragazzi, di quanto abbiano bisogno di supporto e di accompagnamento verso la maturazione e verso un’età adulta più consapevole e meno conflittuale. Parliamo finalmente di prevenzione, parliamo di mediazione, parliamo di formazione, educazione, rieducazione e reinserimento”.

Così la senatrice M5S Elisa Pirro nella discussione generale sul Ddl in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle