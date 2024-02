(AGENPARL) – mar 20 febbraio 2024 STELLANTIS, APPENDINO (M5S): URSO CI METTA LA FACCIA, INACCETTABILE CHE GRUPPO DISINVESTA E NON NE RISPONDA

Roma, 20 feb. – “Il Ministro deve venire a riferire su Stellantis. È sempre più urgente, non solo per le preoccupazioni che stanno vivendo i lavoratori nel leggere le notizie, nell’incertezza totale di un gruppo che sta disinvestendo; non solo per tutte quelle piccole e medie imprese che stanno vivendo sulla loro pelle ciò che significa perdere le commesse perché un grande gruppo sta abbandonando sempre di più l’Italia, nonostante i tanti aiuti che ha avuto da questo paese; non solo per le tante crisi aziendali che stiamo vivendo, in tutta Italia perché non è una questione che riguarda solo il Piemonte. Abbiamo sentito questo governo riempirsi la bocca con il Made in Italy e parlando di imprese, ma in realtà non c’è alcuna politica industriale né la tutela del made in Italy, c’è invece la presa in giro di tanti lavoratori. E allora mi aspetto che un ministro degno di questo paese venga qui, ci metta la faccia, gestisca le transizioni ecologiche, gestisca le crisi aziendali, gestisca le politiche industriali e non lasci che un’azienda così importante non risponda di ciò che sta facendo nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici”. Così la deputata M5s Chiara Appendino chiedendo al ministro Urso di venire a riferire in aula sulla vicenda Stellantis.

