(AGENPARL) – mar 20 febbraio 2024 Roma, Diaco-Di Russo: “Municipio XII approva risoluzione M5S per sicurezza via Consolata, Pd si astiene”

“Nonostante l’astensione del Partito Democratico, l’Aula consiliare del Municipio XII ha approvato la nostra risoluzione per la sicurezza stradale di via della Consolata. Questo asse viario del nostro territorio è stato teatro di numerosi incidenti negli ultimi mesi, che in alcuni casi hanno coinvolto anche cittadini che stavano utilizzando l’unico attraversamento pedonale disponibile. Quest’ultimo è situato dopo un rettilineo di 200 metri, su cui le automobili sfrecciano ad altissime velocità: per questo motivo l’atto approvato in Consiglio impegna ad adottare varie misure di tutela, tra cui l’installazione di un semaforo pedonale a chiamata in corrispondenza delle strisce pedonali già presenti. Il Movimento 5 Stelle è da sempre in prima linea per la sicurezza stradale di automobilisti e pedoni”.

Così in una nota congiunta il consigliere capitolino M5S Daniele Diaco e il capogruppo in Municipio XII del M5S Lorenzo Di Russo.

