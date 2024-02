(AGENPARL) – mar 20 febbraio 2024 Il Comune di Livorno aderisce all’incontro nazionale “Facciamo pace” che si terrà giovedì 22 febbraio a Roma

L’Amministrazione Comunale sarà rappresentata dall’assessora Barbara Bonciani

Livorno, 20 febbraio 2024 – Il Comune di Livorno aderisce all’incontro nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani che si terrà a Roma giovedì 22 febbraio.

Facendo memoria della strada tracciata da Giorgio La Pira, cento sindaci e amministratori locali s’incontreranno a partire dalle 9.30 nella Sala della Protomoteca (piazza del Campidoglio) per riflettere sul contributo che le città possono dare alla costruzione della pace.

All’iniziativa dal titolo “Facciamo pace” sarà presente l’assessora con deleghe alla Cooperazione e Pace del Comune di Livorno Barbara Bonciani.

L’incontro, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani in collaborazione con Roma Capitale si aprirà con le voci degli studenti e delle studentesse del Liceo artistico Ripetta di Roma ai quali seguiranno gli interventi delle realtà che hanno aderito alla manifestazione.

