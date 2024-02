(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 *TRENITALIA, IARIA (M5S): NUOVI OBBLIGHI SU BICI A BORDO ASSURDI, SALVINI

CHIARISCA*

ROMA, 15 FEB. – “In tema di mobilità sostenibile, come confermano decine di

analisi, l’Italia sta da anni diversi passi indietro rispetto a larga parte

dei paesi d’Europa. E non sono un mistero le procedure d’infrazione che

l’Ue ha avviato per il nostro paese sulla pessima qualità dell’aria: le

aree dove lo smog è sopra i livelli di guardia aumentano invece di

diminuire. In questo contesto, suscita non poche perplessità l’assurda nota

diramata da Trenitalia sui nuovi obblighi per viaggiare sui treni con una

bicicletta. Da marzo sostanzialmente si potrà salire a bordo dei convogli

solo se la bici è adeguatamente piegata o smontata, e per aggiunta riposta

in una sacca. Inoltre le dimensioni non devono andare oltre gli 80x110x45.

In caso contrario, non sarà possibile prendere il treno senza lasciare la

bici a terra. Sappiamo bene che ogni volta che si nomina la mobilità

sostenibile, al ministro Salvini sopraggiunge sempre una forte orticaria.

Però queste nuove imposizioni di Trenitalia rappresentano un secco

disincentivo all’utilizzo di questi mezzi. Il governo ha il dovere di

intervenire: per chi è solito utilizzare la bici per i suoi spostamenti

quella di Trenitalia è una mazzata gratuita. Pertanto invitiamo Salvini o

chi per esso a venirci a spiegare in Parlamento cosa intende fare,

rispondendo alla nostra interrogazione. Certi divieti non hanno la minima

ragion d’essere”. Così in una nota il capogruppo M5s in commissione

Trasporti alla Camera Antonino Iaria.