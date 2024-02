(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 PONTE STRETTO, DI GIROLAMO (M5S): SILENZIO FDI ELOQUENTE, MELONI CONSCIA DEL DISEGNO FOLLE DI SALVINI

PONTE STRETTO, DI GIROLAMO (M5S): SILENZIO FDI ELOQUENTE, MELONI CONSCIA DEL DISEGNO FOLLE DI SALVINI

ROMA, 15 FEB. – “Dopo mesi di secretazioni e misteri, oggi è arrivato l’ok alla relazione di aggiornamento del progetto preliminare del ponte sullo Stretto. Al di la’ dei numeri inverosimili su costi, tempistiche e posti di lavoro veri o presunti, aspettiamo che Salvini venga a illustrarci questo aggiornamento in Parlamento per esprimere le dovute valutazioni. In queste ore però è sorprendente vedere come al giubilo di Lega e Forza Italia faccia da contraltare il silenzio tombale di Fratelli d’Italia, a dimostrazione che il Centrodestra è palesemente diviso su quest’opera. E’ chiaro ormai come Giorgia Meloni sia perfettamente conscia dei pericoli del disegno folle di Salvini. Al quale, lo ribadiamo, interessa molto più l’affare ponte che il ponte in sé. Noi rimaniamo dell’idea che quest’opera anti-economica, impattante ed elefantiaca sia decisamente stridente con lo scenario infrastrutturale desolante in cui versano Sicilia e Calabria. Appena la torcida propagandistica di Salvini si sarà placata, lo aspettiamo per riferire in Parlamento”. Così la capogruppo M5s in comm. Lavori Pubblici al Senato e coordinatrice del comitato Infrastrutture e Trasporti del M5s Gabriella Di Girolamo.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle