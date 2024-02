(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 Palazzo Comunale, iniziati i lavori di restauro dello stemma posto sopra il portone d’ingresso dello scalone di marmo

Livorno, 15 febbraio 2024 – Iniziati i lavori di restauro dello stemma posto sopra il portone d’ingresso che si trova al primo piano del Palazzo Comunale raggiungibile attraverso la doppia rampa in marmo posta sulla facciata di Palazzo Vecchio.

Per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza l’ingresso in questione resterà chiuso fino al termine dei lavori, la cui conclusione è prevista per il 7 marzo.

L’accesso al Palazzo Comunale potrà avvenire tramite l’entrata presente al piano terra, di fianco alla scalinata.

