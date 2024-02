(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 *sostituisce precedente*

Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6181

15 febbraio 2024

Il progetto “ L’Impresa che fa cultura ” fa tappa in Rendella

Promosso da Tgr Rai Puglia e Confindustria Bari e BAT per valorizzare il patrimonio culturale

L’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci comunica che la Biblioteca civica “Prospero Rendella” è stata selezionata come meta di alcune visite d’istruzione nell’ambito del progetto Scuole e Luoghi di Cultura ” L’Impresa che fa Cultura ” promosso da Tgr Rai Puglia e Confindustria Bari e BAT, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Puglia, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito territoriale di Bari e BAT, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia. Il progetto si avvale del sostegno della Camera di Commercio di Bari.

Saranno oltre 1500 gli studenti e i docenti del territorio di Bari e di Barletta Andria Trani, da febbraio a maggio di quest’anno scolastico, che partiranno in visita di istruzione per scoprire alcuni tesori poco noti del patrimonio archeologico, archivistico e museale della Puglia.

La Biblioteca Rendella accoglierà gli studenti di tre Istituti scolastici provenienti dalle città di Molfetta, Ruvo di Puglia e Palo del Colle il 20, 23 e 28 febbraio prossimi.

La Tgr Rai Puglia dedicherà a questo viaggio fra i beni culturali noti e meno noti della regione una nuova rubrica, che andrà in onda ogni giovedì a partire da oggi, nel corso del programma Buongiorno Regione delle 7:30 e nell’edizione del telegiornale regionale delle ore 14:00. Attraverso il racconto televisivo, alcuni gioielli del patrimonio culturale pugliese si offriranno, così, anche allo sguardo e all’ammirazione del pubblico più ampio.

«Sono molto orgogliosa che la Biblioteca Rendella sia stata scelta per contribuire a questo importante progetto di crescita culturale confermando il suo ruolo di forte attrattore culturale e turistico anche nel settore del turismo scolastico», commenta con entusiasmo l’Assessore Perricci.