Agenzia regionale 142.24 Delli Noci_Firma protocollo d’intesa tra Puglia Sviluppo e Cooperazione Finanza e Impresa 15 febbraio

(AGENPARL) – mer 14 febbraio 2024 Anno XXIV

Numero 142.24

Imprese rigenerate dai lavoratori. Protocollo d’intesa tra Puglia Sviluppo e Cooperazione

Finanza e Impresa (Cfi), società partecipata dal ministero dello Sviluppo economico.

Conferenza stampa e sottoscrizione giovedì 15 febbraio, alle ore 12.00

Un protocollo per favorire il recupero delle imprese in crisi da parte degli stessi lavoratori.

Sarà sottoscritto da Puglia Sviluppo, società in house e finanziaria della Regione Puglia e Cfi

(Cooperazione Finanza e Impresa), società partecipata e vigilata dal Ministero delle Imprese

e del Made in Italy e da oltre 350 imprese cooperative.

Il protocollo sarà sottoscritto e presentato alla stampa giovedì 15 febbraio alle ore 12,00

nella sala di Jeso – Presidenza Regione Puglia (L.re. N. Sauro, 33 – Bari) dalla presidente di

Puglia Sviluppo Grazia D’Alonzo e dall’amministratore delegato di Cfi Luca Bernareggi.

Parteciperanno l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli

Noci, la direttrice del dipartimento Sviluppo economico Gianna Elisa Berlingerio, il direttore

generale di Puglia Sviluppo Antonio de Vito, l’amministratore delegato di Cfi Luca

Bernareggi, il presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo.

