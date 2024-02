Roma International Estetica 2024: I professionisti si danno appuntamento

(AGENPARL) - ROMA, 12 Febbraio 2024 - Roma International Estetica 2024 , fiera professionale di spessore internazionale organizzata da Fiera Roma, dedicata all’estetica e al benessere, nell’ambito della quale si danno appuntamento professionisti della bellezza da anni sostiene la prevenzione sui Disturbi Alimentari ospitando da anni l’ Associazione Donna Donna Onlus e la sua Fondatrice Nadia Accetti.

Non solo bellezza del corpo ma ancor di più bellezza della mente e dell’anima grazie a laboratori e convegni con importanti professionisti del settore per stimolare una reale riflessione sul vero senso della bellezza e a tutte le trappole del falso mito della perfezione e alla sua ricerca disperata.

Durante i tre giorni di manifestazione insieme a molti studenti si è sensibilizzato con materiale divulgativo, interviste e il gioco dello specchiarsi con il format “Caro Specchio, Eccomi! “, per riconoscerci sempre un capolavoro, unico e irripetibile.

Link per opuscolo ministeriale https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=502

La prevenzione dei Disturbi Alimentari ha bisogno di un serio e costante lavoro socio sanitario che deve aiutare a non lasciare solo nessuno e ancor di più a rompere il muro della vergogna e del giudizio che ancora oggi esiste sulla salute mentale e sulle malattie dei Disturbi Alimentari, vere e proprie patologie dove il rapporto malato con il cibo è solo il sintomo di ferite profonde.

Guarire è possibile e dobbiamo chiedere aiuto ai primi segnali di allarme.