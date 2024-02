(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Vertenza Qf-ex Gkn, la Cgil Toscana: “Esterrefatti da parole azienda”*

Firenze, 9-2-2024 – Leggiamo esterrefatti la nota del liquidatore di QF che imputa ai lavoratori ed alle organizzazioni sindacali l’impossibilità di procedere verso una risoluzione positiva della vertenza.

Come Cgil Toscana vogliamo quel che vogliono il territorio, i lavoratori e le organizzazioni sindacali di categoria: discutere della reindustrializzazione del sito. A questa discussione l’azienda contrappone un continuo attacco alla assemblea permanente, senza mai iniziare la discussione.

Si difenda il sito da potenziali logiche speculative, e si appoggi il progetto industriale in campo, quello elaborato dalle stesse forze operaie.

Chiediamo alla Regione un impegno fattivo per mettere fine a questo gioco al massacro attraverso un alto profilo di intervento pubblico, che chiami il Governo nazionale ad un’assunzione piena di responsabilità.

Leggiamo in questi giorni ricerche da parte di Irpet sulla progressiva deindustrializzazione della nostra Regione e note dell’osservatorio sulla povertà che segnalano come la povertà morda e dilaghi.

Salviamo il profilo industriale e manifatturiero delle nostre terre.

/Cgil Toscana/

*Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze*

——————————————————————————

– Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui [2]