TRATTORI, MAZZELLA (M5S): "BASTA PRESE IN GIRO, GOVERNO CARNEFICE VUOLE SALIRE SU CARRO"

Roma, 9 feb.

Roma, 9 feb. – “Quello che sta succedendo in questi giorni ha un che di inspiegabile se si seguono i principi logici. I partiti di maggioranza, che cercano consenso come se fossero all’opposizione, stanno cercando in ogni modo, quasi disperatamente ed in modo goffo, di salire sul carro (o meglio sul trattore) degli agricoltori per cavalcare la protesta in maniera strumentale. Cosa c’è di tanto assurdo? C’è che proprio questo Governo ha tagliato fondi al comparto dei lavoratori e degli imprenditori agricoli. Hanno eliminato decontribuzioni per giovani imprenditori, tagliato il credito d’imposta di Agricoltura 4.0, annullato l’esenzione Irpef sui terreni agricoli, misura che da sola che costerà 250 milioni agli agricoltori, e hanno ostacolato il credito per i giovani imprenditori agricoli. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle aveva provato a inserire nell’ultima Legge di Bilancio, finendo però ostacolate dalla Meloni. I membri della maggioranza pensano di poter imbrogliare gli italiani col gioco delle tre carte. Non hanno nemmeno capito che gli agricoltori protestano non solo contro le politiche europee ma anche contro le loro fallimentari azioni di governo e contro il ministro-cognato Lollobrigida. Il Governo Meloni è il carnefice, non la vittima, altro che Europa”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Senatore del Movimento 5 Stelle.

