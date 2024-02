(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 TRATTORI, M5S: “MIRACOLI? BASTA CHE MELONI NON FACCIA DANNI”

Roma, 9 feb. – “Anche oggi Giorgia Meloni ha deciso di cimentarsi nel suo sport preferito: la presa in giro degli italiani. Questo pomeriggio è toccato agli agricoltori, invitati a Palazzo Chigi e costretti ad assistere alla penosa scena di una Presidente del Consiglio capace soltanto di collezionare bugie e accampare scuse. La premier continua a cercare di scaricare le sue responsabilità sui governi precedenti e l’Unione Europea. Quello che fa finta di dimenticarsi è di aver pesantemente inciso sulla disastrosa situazione in cui versa l’agricoltura italiana. Tra incentivi tagliati e tasse aumentate, i cognati d’Italia hanno pesato sulla testa degli agricoltori italiani oltre un miliardo di euro, di fronte ai quali non possono certo bastare le mancette promesse oggi a Palazzo Chigi. Meloni sostiene di non poter fare miracoli, ma nessuno glielo chiede. A noi e agli agricoltori italiani basterebbe che la smettesse di fare danni”. Lo scrivono in una nota i Senatori e i Deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura Sabrina Licheri, Gisella Naturale, Luigi Nave, Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi e Sergio Costa.

