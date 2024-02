Sisma: tre le aree di accoglienza alla popolazione. Domenica 11 i sopralluoghi nelle scuole e edifici pubblici

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 SISMA: TRE LE AREE DI ACCOGLIENZA ALLA POPOLAZIONE

Domenica 11 febbraio i sopralluoghi speditivi nelle scuole e negli edifici pubblici

A seguito dello sciame sismico che sta interessando in queste ore il territorio comunale di Spoleto, il Comune di Spoleto ha previsto tre aree di accoglienza per la popolazione.

Sono in fase di allestimento 20 posti letto nell’area attrezzata di Eggi, 40 all’interno del Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota” e altrettanti nella palestra dell’Istituto Alberghiero, dove verranno ospitati gli studenti del convitto della scuola e il personale.

Nel caso in cui la situazione dovesse manifestarsi maggiormente critica, l’area della Protezione Civile a Santo Chiodo, in via dei Tessili, verrà attrezzata con le tende.

Domenica 11 febbraio verranno invece effettuati i sopralluoghi speditivi per verificare lo stato degli edifici scolastici e di quelli pubblici.

1. Palestra Alberghiero https://shorturl.at/evCSX

2. Area attrezzata Eggi https://shorturl.at/qsAL9

3. PalaRota https://shorturl.at/yILO5

Ufficio Stampa, Comunicazione e Trasparenza

Davide Fabrizi

Giornalista