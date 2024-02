RICORDIAMO OGGI A VILLA ROMANAZZI CARDUCCI EMILIANO A ROADSHOW VERSO SUD AMBROSETTI

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parteciperà oggi alla

tappa della seconda edizione del Roadshow “Verso Sud”, piattaforma

pubblico-privata nazionale e internazionale lanciata nel 2022 da The

European House – Ambrosetti con il Patrocinio della Presidenza dei Ministri

e il contributo di alcuni partner (*main partner*: Gruppo Ferrovie dello

Stato, Intesa Sanpaolo, CISE – Confederazione Italiana Sviluppo Economico;

*partner*: Gruppo Adler, Coldiretti, MSC Mediterranean Shipping

Company, Edison, Mediocredito Centrale), in programma oggi venerdì 9

febbraio dalle ore 11:30 alle ore 13:30 a Bari, presso Villa Romanazzi

Carducci (Via Giuseppe Capruzzi, 326, Bari

)

e in videoconferenza

Il progetto, nato con l’ambizione di cambiare il paradigma di sviluppo

strategico del Sud Italia e dell’area del Mediterraneo, prevede un intenso

lavoro preparatorio di ricerca, con un autorevole Advisory Board, che

porterà alla realizzazione della terza edizione del Libro Bianco “Verso

Sud” che sarà presentato a Sorrento i prossimi 17 e 18 maggio 2024.

Dalle ore 11.30 alle ore 13.30 è prevista la partecipazione e l’intervento

di apertura del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a cui

seguirà un dibattito con i Vertici delle imprese partecipanti.

Sarà possibile prendere parte all’evento in presenza o in streaming,

iscrivendosi a questo link:

https://landing.ambrosetti.eu/txetrehpic-DaE4xPCWacuB8eL6WvVvNqqnJh4vLybmdet2AXNSmisgb-E1YnInxJwtZMPI8Rs9

Di seguito, il programma della giornata. Per maggiori informazioni

sull’iniziativa Verso Sud:

https://www.ambrosetti.eu/scenario-sud/forum-verso-sud/

Prima tappa del roadshow 2023-2024

*Verso SudLa strategia europea per una nuova stagione geopolitica,

economica e socio-culturale del Mediterraneo*

*Riunione “phygital”Mercure Villa Romanazzi Carducci Via Giuseppe Capruzzi,

326, Bari

videoconferenza venerdì 9 febbraio 2024*

11.15 – 11.30 Ritrovo dei partecipanti

Coordina: S*imone Ginesi, Associate Partner e Area Leader Lazio e Sud, The

European House – Ambrosetti*

11.30 – 13.30 Le vocazioni e i punti di forza della Puglia nella strategia

Verso Sud

*Cetti Lauteta, Associate Partner e Responsabile Divisione Scenario Sud,

The European House – Ambrosetti*

La Puglia nel Mediterraneo: investimenti, progetti e sfide di

collaborazione e coesione in Italia e all’estero

*Michele Emiliano, Presidente, Regione Puglia*

Interventi e commenti dei CEO e dei Vertici di impresa partecipanti

*Dibattito*

Conclusioni: *Simone Ginesi*