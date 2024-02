(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 PORTI, TRAVERSI (M5S): HABITAT PERFETTO PER NUOVE COMUNITA’ ENERGETICHE, GOVERNO SI SVEGLI

Roma, 9 feb. – “Il M5s da anni porta avanti diverse battaglie per il rilancio del sistema portuale italiano. Io stesso solo pochi mesi fa ho illustrato in Parlamento una risoluzione ricca di necessità cruciali per ridare la giusta linfa ai nostri scali. Che per noi vanno “pensati” nel futuro come veri e propri hub logistici, intorno ai quali far sorgere infrastrutture adeguate per favorire l’intermodalità, ma anche poli industriali, centri di ricerca e innovazione e tanti altri servizi. Una delle questioni basilari riguarda però l’energia. Come è noto tutti i porti hanno necessità di abbattere sensibilmente i costi. Visti i tanti spazi a disposizione – a partire dai tetti dei capannoni che ogni porto ha – gli scali italiani sono degli “habitat” quasi naturali per l’istallazione di impianti di energia rinnovabile. Il governo su questo fronte lancia il sasso e troppe volte ritira la mano per tornare a parlare solo di nucleare, gas, trivelle e inceneritori. E anche sulle comunità energetiche rinnovabili, una volta tirato fuori il decreto attuativo, il governo se ne è poi lavato le mani. I porti italiani potrebbero essere il vero trampolino di lancio per le comunità energetiche, magari con forme di partenariato pubblico-privato. Serve però una spinta a fare certi investimenti che solo dal governo può arrivare, per trasformare gli scali italiani in dei veri e propri player nella produzione di energia pulita. I ministri Fratin e Salvini non ci sembrano così lungimiranti da poter dare risposte chiare a stretto giro su questo fronte. Noi però continueremo a spingerli a incamminarsi su quella strada. Il fossile ha i giorni contati, prima se ne accorgono e meglio è “. Così in una nota il deputato M5s Roberto Traversi.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle