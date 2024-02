(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 *Lunedì si riunisce la commissione consiliare 8*

Lunedì 12 febbraio, alle 15,30, nella sala consiglio, si riunirà la commissione consiliare 8 “Decentramento, lavori pubblici, ambiente, animali, transizione ecologica, riforestazione”, presieduta dal consigliere Igor Bombardi.

All’ordine del giorno la discussione sulla petizione “Per rendere percorribile esclusivamente a senso unico via Dubrovnik ed interrompere via Chiavica Romea in corrispondenza del passaggio a livello, rendendo i binari attraversabili unicamente da biciclette e pedoni”.

La seduta potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook del Comune.

