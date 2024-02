(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 *Lunedì si riunisce il consiglio territoriale Del Mare*

Lunedì 12 febbraio, alle 20.45, nella sala del consiglio in largo Magnavacchi 5, a Marina di Ravenna, si riunirà il consiglio territoriale Del Mare unitamente alla commissione 3 “Urbanistica, Lavori pubblici, Viabilità e Mobilità sostenibile” interna al consiglio stesso.

All’ordine del giorno le espressioni di parere su “Piani particolareggiati e Studi di Fattibilità Tecnica ed Economica per l’accessibilità, la sosta e la circolazione in attuazione del progetto Parco Marittimo – Lidi Sud (Lido Adriano e Lido di Dante)” e su “Piani Particolareggiati e Studi di Fattibilità Tecnica ed Economica per l’accessibilità, la sosta e la circolazione in attuazione del progetto del Terminal Crociere e del progetto Parco Marittimo – Lidi Nord (Porto Corsini, Marina Romea, Casal Borsetti)”.

Alla seduta sarà presente l’ingegnere Corrado Guerrini, dirigente del Servizio Mobilità e Viabilità del Comune.

