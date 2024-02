L’assessore ai tributi Gnoni replica al Codacons Lecce su passi carrai

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 *Gnoni replica a Codacons su vicenda passi carrai*

L’assessore ai Tributi *Christian Gnoni* replica al comunicato diffuso

in data odierna dal Codacons Lecce sulla vicenda dei passi carrai.

«Preciso che, contrariamente a quanto sostiene il Codacons, le sentenze

non sono passate in giudicato ma pendono ancora dinanzi alla Corte di

Giustizia Tributaria di 2° grado, davanti alla quale la società

concessionaria, alla quale il servizio di riscossione del Comune è stato

esternalizzato, le ha impugnate. L’ulteriore avviso di accertamento per

l’anno 2018 è stato doverosamente notificato in virtù della scadenza del

termine quinquennale imposto dalla legge, altrimenti si sarebbe

profilato il rischio di danno erariale. Attendiamo, quindi, le pronunce

definitive della giustizia tributaria. Rispedisco poi decisamente al

mittente le accuse sgrammaticate che il Codacons muove nei confronti del

Comune che utilizzerebbe i cittadini come Bancomat. Niente di più falso,

prova ne sia che questa Amministrazione comunale ha disposto per il 2023

l’abbattimento del 70% della tassa sui passi carrai». /

L’Ufficio Stampa