CS_DIRITTO ALL’ABITARE. SCE: BENE IL TAVOLO DI CONFRONTO, CONFERMATA LA LINEA POLITICA

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

DIRITTO ALL’ABITARE. SCE: BENE IL TAVOLO DI CONFRONTO, CONFERMATA LA LINEA POLITICA

Roma 09 febbraio 2024 – Bene il tavolo di confronto con il Sindaco Gualtieri e gli Assessori Zevi, Catarci, Scozzese e Veloccia che hanno incontrato i sindacati e i movimenti per il diritto all’abitare.

Non solo sviluppo della città, cantieri e grandi eventi ma è stata rimessa al centro e in primo piano la questione sociale: le periferie, i diritti di cittadinanza e l’idea di una città più equa che contrasti la mancanza di reddito, l’impoverimento dei ceti medi e le nuove povertà.

Convintamente confermata la linea politica per il diritto all’abitare contenuta nel Piano casa già approvato in aula Giulio Cesare, ora è urgente e necessario accelerare nella sua attuazione completa, attraverso un coordinamento permanente che affronti caso per caso il tema dei nessi amministrativi e sociali.

Ci sono risorse economiche straordinarie, c’è un piano strategico, ci sono stati primi passi significativi, bisogna attuare con maggiore determinazione il tutto utilizzando gli strumenti della rigenerazione sociale a partire da esperienze eccellenti come Spin Time e Maam senza fermarsi a loro, dell’autorecupero, dell’acquisto di nuovi alloggi popolari, dell’incrocio tra le progettualità urbanistiche e l’incremento della dotazione Erp, delle misure di welfare innovativo.

Così in una nota SCE, Gruppo Consiliare Capitolino

Eleonora Mosetti