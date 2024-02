comunicato stampa su sentenze TAR Puglia per il trasporto dei disabili pressi i centri diurni

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Le sentenze rivestono particolare importanza, poichè il TAR non solo dichiara illegittimo il provvedimento dell’ASL Bari di mancata presa in carico del trasporto dei disabili, ma condannando l’ASL Bari e la Regione Puglia, in solido tra loro, a risarcire i danni subiti dai centri e dispongono la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.

