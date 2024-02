(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

CARCERI: DI BIASE (PD), SOVRAFFOLLAMENTO PROBLEMA DA AFFRONTARE A VELLETRI

“Il carcere di Velletri è uno spaccato dei problemi stanno emergendo sulle condizioni di detenzione nel Paese: sovraffollamento, carenze del personale educativo e sanitario e della polizia penitenziaria. È la stessa struttura in cui la scorsa settimana si è registrato l’aggressione di un detenuto verso un agente di polizia”.

Lo ha detto la deputata Pd, Michela Di Biase, componente della commissione Giustizia, al termine di una visita presso la casa circondariale del comune dei Castelli Romani.

“Il penitenziario di Velletri – spiega la deputata – è senza dubbio più accogliente di altre strutture ma sconta disagi drammatici legati alle scarse risorse che vengono investite sull’amministrazione penitenziaria. Il sovraffollamento in primo luogo, che determina condizioni di vita in cella drammatiche. Ma anche la carenza del personale educativo e della polizia penitenziaria. Torniamo a chiedere al ministro Nordio – conclude Di Biase – azioni concrete per diminuire le presenze in carcere attraverso misure alternative di esecuzione della pena e più risorse per garantire le giuste condizioni di vita ai detenuti”.

Roma, 9 febbraio 2024