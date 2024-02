(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Venerdì 9 febbraio, al Museo della Città conferenza gratuita Le linee del tempo: da Leonardo a Piero Dorazio a cura di Massimo Mattioli

Livorno, 8 febbraio 2024 – Prosegue il ciclo di conferenze organizzate da Sara Taglialagamba, curatrice della mostra Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione, e Paolo Cova, direttore scientifico del Museo della Città di Livorno.

Intellettuali, docenti universitari e artisti a confronto gettano luce su aspetti meno noti e affascinanti del genio vinciano nella suggestiva cornice della chiesa del Luogo Pio nel complesso dei Bottini dell’Olio.

Venerdì 9 febbraio alle ore 17.00 Sara Taglialagamba, Università di Urbino Carlo Bo e Paolo Cova, direttore scientifico del Museo della Città di Livorno, introducono Le linee del tempo: da Leonardo a Piero Dorazio a cura di Massimo Mattioli, vicedirettore della rivista ArtsLife.

L’ingresso a tutte le conferenze è libero e gratuito; non è necessario prenotare.

Massimo Mattioli

Dopo la laurea in Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi di Perugia, con una tesi dal titolo « L’arte di Piero Dorazio dagli anni della formazione al 1960 » ha seguito gli archivi personali degli artisti Bruno Ceccobelli e Piero Dorazio. Di quest’ultimo ha riordinato gli scritti, poi pubblicati nel volume Rigando dritto, pubblicato nel 2005 dall’editore Silvia Editrice di Milano.

Ha lavorato a Torino presso l’editore Umberto Allemandi come redattore del periodico Il Giornale dell’Arte . Fra il 2005 e il 2011 ha fatto parte come Caporedattore News dello staff di direzione del portale [ https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.exibart.com&e=8b912a75&h=e96ecb6d&f=n&p=y | http://www.exibart.com ] e del periodico Exibart.onpaper . Nel 2007 ha curato la costituzione, l’allestimento ed il catalogo del Museo Nino Cordio a Santa Ninfa (Tp). Nel 2008 ha fondato il periodico Grandimostre, del quale è stato Coordinatore Editoriale. Dal 2017 fa parte della direzione del portale ArtsLife, come vicedirettore. Ha avuto collaborazioni giornalistiche con diverse altre riviste specializzate nell’ambito artistico, fra cui Next, Tema Celeste, Arte in, Segno . È stato membro del comitato curatoriale per il Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2011, e consulente per il progetto del Padiglione Italia dedicato agli Istituti Italiani di Cultura nel mondo.

Nel 2014 ha curato, con Fabio De Chirico, la mostra “Artsiders”, ospitata dalla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia. Nel dicembre 2015 ha curato per la Galleria nazionale d’Arte Moderna di Roma una giornata di studi dedicata a Piero Dorazio, nel decennale della scomparsa dell’artista. Nel 2018 ha curato la mostra “De Prospectiva Pingendi. Nuovi scenari nella pittura italiana”, allestita negli spazi del Palazzo del Popolo e del Palazzo del Vignola, a Todi.

Nel 2019 ha pubblicato il libro Margherita Sarfatti. Più, edito dall’editore Manfredi Edizioni di Imola. È consulente incaricato dal Comune di Todi per la realizzazione della futura Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Todi .

PROGRAMMA DELLE PROSSIME CONFERENZE

Giovedì 15 febbraio h 17.00

Introduce Sara Taglialagamba

Edoardo Villata, Northeastern University, Shenyang

Leonardo, un percorso di pittura e pensiero

Sabato 17 febbraio h 17.00

Introducono Simone Lenzi e Sara Taglialagamba

Giuseppe Veneziano, “artista dell’anno” secondo il magazine Artuu.it

L’eterno presente di Leonardo

Venerdì 23 febbraio h 17.00

Introduce Giovanni Cerini

Marco Tonelli, Accademia di Belle Arti di Venezia

Il grande rettile di Pino Pascali: tra favola, gioco e finta scultura

Venerdì 1 marzo h 17.00

Introduce Cristina Luschi

Paola Venturelli, Fondazione Gianmaria Buccellati

Leonardo tra ‘medaglie’, gioielli, gemme e moda: il primato della creatività

Lunedì 4 marzo h 17.00

Introduce Sara Taglialagamba

Alessandro Agostinelli

presentazione del libro: Da Vinci su tre ruote

Venerdì 8 marzo h 17.00

Introduce Cristina Luschi

Maria Cristina Misiti, Ministero dei Beni Culturali

Il libro alla fine del Quattrocento

Lunedì 11 marzo h 17.00

Introducono Sara Taglialagamba e Gino Tarozzi

Marco Beretta, Università degli studi di Bologna

Scoperta e mitografia di Leonardo scienziato nell’Otto e Novecento

Venerdì 15 marzo h 17.00

Introduce Giovanni Cerini

Margherita Melani, Università degli studi di Napoli Federico II – CIRICE

Carlo Pedretti e la ricezione di Leonardo attraverso le incisioni

Venerdì 22 marzo h 17.00

Introduce Cristina Luschi

Vincenzo Farinella,

I Diluvi di Leonardo: un’ipotesi ovidiana

Martedì 26 marzo h 17.00

Introducono Sara Taglialagamba e Paolo Cova

Leonardo e l’arte contemporanea. Il genio conquista e seduce ancora? coordina Filippo Lotti con Christian Balzano, Massimo Barlettani, Luca Bellandi, Thomas Berra, Giuliano Giuggioli, Matteo Tenardi. In collaborazione di Casa d’Arte San Lorenzo.

Venerdì 29 marzo h 17.00

Introduce Simone Lenzi

Luigi Gallo, direttore di Palazzo Ducale di Urbino, e Massimo Signorini, docente di fisarmonica del Conservatorio Statale Domenico Cimarosa di Avellino

Presentazione del libro: Alla ricerca della Testa di Giuda, Sillabe.

Martedì 9 aprile h 17.00

Introducono Sara Taglialagamba e Paolo Cova

Antonio Natali. Direttore degli Uffizi dal 2006 al 2015

Trame svelate. Leonardo agli Uffizi

INFORMAZIONI

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro

Possibilità di biglietto open acquistabile anche online dal sito ufficiale del Museo [ https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.museodellacittalivorno.it&e=8b912a75&h=2317ac92&f=n&p=y | http://www.museodellacittalivorno.it ]

Visite guidate a partenza garantita

ogni sabato e domenica alle 17.00

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Museo della Città di Livorno

www.museodellacittalivorno.it

