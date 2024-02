(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 SCUOLA, CASO (M5S): NO REPRESSIONE DEL DISSENSO

Roma, 8 feb. – “Il Ministro Valditara che auspica la polizia nelle scuole, lo studente sospeso perché reo di aver rilasciato un’intervista e l’ultimo episodio, di questa mattina a Firenze, quando alcuni agenti avrebbero trattenuto degli studenti per evitare che protestassero. Sono tutti episodi che fotografano in maniera chiara la vergognosa svolta coercitiva che questo Governo ha imposto al nostro Paese. Azioni costanti di repressione che oramai vanno avanti da oltre un anno e che più volte abbiamo denunciato in Parlamento. È evidente che questo Governo non sappia gestire in alcun modo il dissenso e tenti in tutti i modi di soffocarlo a detrimento dei diritti”.

Così Antonio Caso, Capogruppo M5S in Commissione Cultura

