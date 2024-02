(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

Il Comune di Scarlino aggiorna l’elenco delle associazioni

Entro il 22 marzo sarà possibile presentare domanda per iscriversi al

registro comunale

Il Comune di Scarlino ha aperto i termini per l’aggiornamento

dell’elenco comunale delle associazioni. I gruppi interessati potranno

presentare le domande per la nuova iscrizione o per confermarla entro

venerdì 22 marzo.

Le richieste dovranno essere inviate via pec al Comune di Scarlino

37401 o con consegna all’ufficio Protocollo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso pubblicato

all’Albo pretorio online del Comune di Scarlino.

Comune di Scarlino

COMUNE DI SCARLINO

Via Martiri d’Istia, 1

58020 – Scarlino (GR)

