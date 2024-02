ASL Lecce: Convenzione con Istituti agrari per attività agronomo-botaniche

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 ASL Lecce e Sanitaservice ASL Lecce S.r.l.Unipersonale hanno sottoscritto questa mattina una convenzione con gli Istituti agrari “Egidio Lanoce” di Maglie e “Presta – Columella” di Lecce e con l’associazione Inner Wheel Club Lecce, per lo svolgimento di attività agronomo-botaniche e per la qualificazione delle aree verdi della ASL.

Le scuole “Lanoce” e “Presta-Columella” fornir anno attività di collaborazione in ambito agronomico-botanico nella gestione ordinaria e straordinaria delle aree verdi delle strutture aziendali, coinvolgendo le proprie risorse tecniche e professionali e gli studenti nell’ambito delle attività didattiche curriculari ed extracurricolari rientranti nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

A titolo esemplificativo, gli istituti “Lanoce” e “Presta-Columella” potranno svolgere una serie di attività come: attività di cura ordinaria del verde attraverso gli interventi di potatura, sfalcio, spollonatura, dissodamento del terreno (manualmente o con attrezzature meccaniche); attività didattica di ricerca – azione: osservazione e rilevazione del patrimonio arboreo e delle piante minori, delle condizioni di stabilità, della presenza di parassiti, funghi o altro in grado di compromettere la normale crescita delle specie vegetali; attività didattica di project work: sistemazione del verde delle aree esterne delle strutture della ASL, compresa la scelta delle essenze da mettere a dimora.

L’Associazione Inner Wheel Club Lecce collaborerà con proposte progettuali, promuovendo una cultura di tutela e valorizzazione naturalistica, utile alla creazione di valore pubblico e, nello specifico, alla qualificazione degli ambienti e degli spazi sanitari.

La convenzione, che ha durata biennale, è stata sottoscritta dal Direttore Generale di ASL Lecce Stefano Rossi, dall’Amministratore Unico di Sanitaservice Francesco Saverio Massaro, dal Dirigente dell’IISS “Egidio Lanoce” Giovanni Casarano, dal Dirigente dell’IISS “Presta-Columella” Maria Luisa De Benedetto e dal Presidente dell’Associazione “Inner Wheel Club Lecce” Daniela De Pauli.

