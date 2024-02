8/2/2024 INAUGURATA ALLA SALA SBISÀ DEL MAGAZZINO 26 LA MOSTRA “COL TUO NOME ADDESSO – 40 ANNI DI RICORDI NEL NOME DI STEFANO FURLAN”

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 ADDOSSO

40 ANNI

DI RICORDI

NEL NOME

DI STEFANO

FURLAN

8 FEBBRAIO – 1 APRILE 2024

ORARI DELLA MOSTRA

MAGAZZINO 26

GIOVEDÌ E VENERDÌ

16 – 20

SALA CARLO SBISA’

SABATO

10 – 19

DOMENICA E FESTIVI

10 – 17

TRIESTE

INGRESSO LIBERO

INAUGURAZIONE

IN AUTO

DA VIALE MIRAMARE PERCORRENDO

LA ROTATORIA DI INGRESSO AL

PORTO VECCHIO

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO ORE 17

PARCHEGGIO LIBERO NELLE

IN BUS

LINEE 6 E C (FERMATA PORTO

VECCHIO E/O FERMATA VIALE

STEFANO

MIRAMARE/CAVALCAVIA

DALLA STAZIONE FERROVIARIA

CIRCA 1,5 KM (20 MINUTI)

MAGAZZINO 26

TRIESTE

SALA CARLO SBISA’

FERROVIARIO)

A PIEDI

ASSOC

ADIACENZE

COL TUO NOME

PROMOSSO DA

ASSOCIAZIONE

STEFANO

FURLAN

INGRESSO LIBERO

PROGRAMMA DELLA MOSTRA

ASSOC

STEFANO

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

ORE 17 INAUGURAZIONE

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

CELEBRA STEFANO FURLAN

NEL CUORE DELLA SUA CURVA,

ORE 17 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

‘I RIBELLI NEGLI STADI’ DI P.L. SPAGNOLO

SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26

SALA SBISA’ – MAGAZZINO 26

VENERDÌ 16 FEBBRAIO

VENERDÌ 1 MARZO

ORE 18.30 UNA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

ORE 18.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

INSIEME AGLI ULTRAS PRESENTI ALLO STADIO

‘UNA NOTTE LUNGA 40 ANNI’

IN QUEL TRAGICO 8 FEBBRAIO 1984

SALA SBISA’ – MAGAZZINO 26

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO

VENERDÌ 22 MARZ0

ORE 18 CONVEGNO ‘EROI DI STEFANO’

ORE 20.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

OSPITI I GIOCATORI DELLA TRIESTINA E

‘ULTRAS: GLI ALTRI PROTAGONISTI

LE VECCHIE GLORIE DELL’82/83

DEL CALCIO’ DI SÉBASTIEN LOUIS

SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26

SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26

ORE 19 PROIEZIONE FILMATO

‘COL TUO NOME ADDOSSO’

SABATO 24 FEBBRAIO

ORE 17 CONVEGNO SU STEFANO FURLAN

VENERDÌ 15 MARZO

A 40 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

LIBRI

‘UNA GIORNATA COL TUO NOME ADDOSSO‘

ASTA BENEFICA

IN UNO SPAZIO ESPOSITIVO

PER IL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA E TRAPIANTI

OSPEDALE INFANTILE ‘BURLO GAROFALO’ TRIESTE

NEL PORTO VECCHIO DI TRIESTE.

GIOVEDÌ 21 MARZO

ORE 20.30 ANDRANNO ALL’ASTA

MAGLIE DELLE SQUADRE DI SERIE A,B,C

IN ANTEPRIMA IN REGIONE

SABATO 9 MARZO

ORE 20.30 PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO

‘A GUARDIA DI UNA FEDE’

30 ANNI DI STORIA DELLA CURVA NORD

DELL’ATALANTA

DEL REGISTA ANDREA ZAMBELLI

SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26

INGRESSO LIBERO