Close Menu
Trending
giovedì 8 Febbraio 2024
Abbonati
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

8/2/2024 INAUGURATA ALLA SALA SBISÀ DEL MAGAZZINO 26 LA MOSTRA “COL TUO NOME ADDESSO – 40 ANNI DI RICORDI NEL NOME DI STEFANO FURLAN”

By Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 ADDOSSO
40 ANNI
DI RICORDI
NEL NOME
DI STEFANO
FURLAN
8 FEBBRAIO – 1 APRILE 2024
ORARI DELLA MOSTRA
MAGAZZINO 26
GIOVEDÌ E VENERDÌ
16 – 20
SALA CARLO SBISA’
SABATO
10 – 19
DOMENICA E FESTIVI
10 – 17
TRIESTE
INGRESSO LIBERO
INAUGURAZIONE
IN AUTO
DA VIALE MIRAMARE PERCORRENDO
LA ROTATORIA DI INGRESSO AL
PORTO VECCHIO
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO ORE 17
PARCHEGGIO LIBERO NELLE
IN BUS
LINEE 6 E C (FERMATA PORTO
VECCHIO E/O FERMATA VIALE
STEFANO
MIRAMARE/CAVALCAVIA
DALLA STAZIONE FERROVIARIA
CIRCA 1,5 KM (20 MINUTI)
MAGAZZINO 26
TRIESTE
SALA CARLO SBISA’
FERROVIARIO)
A PIEDI
ASSOC
ADIACENZE
40 ANNI
DI RICORDI
NEL NOME
DI STEFANO
FURLAN
8 FEBBRAIO – 1 APRILE 2024
COL TUO NOME
SEGUICI SU
INSTAGRAM
PROMOSSO DA
ASSOCIAZIONE
STEFANO
FURLAN
INGRESSO LIBERO
PROGRAMMA DELLA MOSTRA
ASSOC
STEFANO
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO
ORE 17 INAUGURAZIONE
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO
CELEBRA STEFANO FURLAN
NEL CUORE DELLA SUA CURVA,
ORE 17 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
‘I RIBELLI NEGLI STADI’ DI P.L. SPAGNOLO
SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26
SALA SBISA’ – MAGAZZINO 26
VENERDÌ 16 FEBBRAIO
VENERDÌ 1 MARZO
ORE 18.30 UNA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
ORE 18.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
INSIEME AGLI ULTRAS PRESENTI ALLO STADIO
‘UNA NOTTE LUNGA 40 ANNI’
IN QUEL TRAGICO 8 FEBBRAIO 1984
SALA SBISA’ – MAGAZZINO 26
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO
VENERDÌ 22 MARZ0
ORE 18 CONVEGNO ‘EROI DI STEFANO’
ORE 20.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
OSPITI I GIOCATORI DELLA TRIESTINA E
‘ULTRAS: GLI ALTRI PROTAGONISTI
LE VECCHIE GLORIE DELL’82/83
DEL CALCIO’ DI SÉBASTIEN LOUIS
SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26
SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26
ORE 19 PROIEZIONE FILMATO
‘COL TUO NOME ADDOSSO’
SABATO 24 FEBBRAIO
ORE 17 CONVEGNO SU STEFANO FURLAN
VENERDÌ 15 MARZO
A 40 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA
LIBRI
‘UNA GIORNATA COL TUO NOME ADDOSSO‘
ASTA BENEFICA
IN UNO SPAZIO ESPOSITIVO
PER IL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA E TRAPIANTI
OSPEDALE INFANTILE ‘BURLO GAROFALO’ TRIESTE
NEL PORTO VECCHIO DI TRIESTE.
GIOVEDÌ 21 MARZO
ORE 20.30 ANDRANNO ALL’ASTA
MAGLIE DELLE SQUADRE DI SERIE A,B,C
IN ANTEPRIMA IN REGIONE
SABATO 9 MARZO
ORE 20.30 PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO
‘A GUARDIA DI UNA FEDE’
30 ANNI DI STORIA DELLA CURVA NORD
DELL’ATALANTA
DEL REGISTA ANDREA ZAMBELLI
SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26
INGRESSO LIBERO

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl