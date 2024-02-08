8/2/2024 INAUGURATA ALLA SALA SBISÀ DEL MAGAZZINO 26 LA MOSTRA “COL TUO NOME ADDESSO – 40 ANNI DI RICORDI NEL NOME DI STEFANO FURLAN”

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 ADDOSSO
40 ANNI
DI RICORDI
NEL NOME
DI STEFANO
FURLAN
8 FEBBRAIO – 1 APRILE 2024
ORARI DELLA MOSTRA
MAGAZZINO 26
GIOVEDÌ E VENERDÌ
16 – 20
SALA CARLO SBISA’
SABATO
10 – 19
DOMENICA E FESTIVI
10 – 17
TRIESTE
INGRESSO LIBERO
INAUGURAZIONE
IN AUTO
DA VIALE MIRAMARE PERCORRENDO
LA ROTATORIA DI INGRESSO AL
PORTO VECCHIO
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO ORE 17
PARCHEGGIO LIBERO NELLE
IN BUS
LINEE 6 E C (FERMATA PORTO
VECCHIO E/O FERMATA VIALE
STEFANO
MIRAMARE/CAVALCAVIA
DALLA STAZIONE FERROVIARIA
CIRCA 1,5 KM (20 MINUTI)
MAGAZZINO 26
TRIESTE
SALA CARLO SBISA’
FERROVIARIO)
A PIEDI
ASSOC
ADIACENZE
40 ANNI
DI RICORDI
NEL NOME
DI STEFANO
FURLAN
8 FEBBRAIO – 1 APRILE 2024
COL TUO NOME
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PROMOSSO DA
ASSOCIAZIONE
STEFANO
FURLAN
INGRESSO LIBERO
PROGRAMMA DELLA MOSTRA
ASSOC
STEFANO
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO
ORE 17 INAUGURAZIONE
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO
CELEBRA STEFANO FURLAN
NEL CUORE DELLA SUA CURVA,
ORE 17 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
‘I RIBELLI NEGLI STADI’ DI P.L. SPAGNOLO
SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26
SALA SBISA’ – MAGAZZINO 26
VENERDÌ 16 FEBBRAIO
VENERDÌ 1 MARZO
ORE 18.30 UNA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
ORE 18.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
INSIEME AGLI ULTRAS PRESENTI ALLO STADIO
‘UNA NOTTE LUNGA 40 ANNI’
IN QUEL TRAGICO 8 FEBBRAIO 1984
SALA SBISA’ – MAGAZZINO 26
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO
VENERDÌ 22 MARZ0
ORE 18 CONVEGNO ‘EROI DI STEFANO’
ORE 20.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
OSPITI I GIOCATORI DELLA TRIESTINA E
‘ULTRAS: GLI ALTRI PROTAGONISTI
LE VECCHIE GLORIE DELL’82/83
DEL CALCIO’ DI SÉBASTIEN LOUIS
SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26
SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26
ORE 19 PROIEZIONE FILMATO
‘COL TUO NOME ADDOSSO’
SABATO 24 FEBBRAIO
ORE 17 CONVEGNO SU STEFANO FURLAN
VENERDÌ 15 MARZO
A 40 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA
LIBRI
‘UNA GIORNATA COL TUO NOME ADDOSSO‘
ASTA BENEFICA
IN UNO SPAZIO ESPOSITIVO
PER IL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA E TRAPIANTI
OSPEDALE INFANTILE ‘BURLO GAROFALO’ TRIESTE
NEL PORTO VECCHIO DI TRIESTE.
GIOVEDÌ 21 MARZO
ORE 20.30 ANDRANNO ALL’ASTA
MAGLIE DELLE SQUADRE DI SERIE A,B,C
IN ANTEPRIMA IN REGIONE
SABATO 9 MARZO
ORE 20.30 PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO
‘A GUARDIA DI UNA FEDE’
30 ANNI DI STORIA DELLA CURVA NORD
DELL’ATALANTA
DEL REGISTA ANDREA ZAMBELLI
SALA LUTTAZZI – MAGAZZINO 26
INGRESSO LIBERO
(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 ADDOSSO