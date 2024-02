(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Rai: Braga (Pd), E’ di tutti. Sit in per la libertà di stampa.

Tante persone oggi a Roma contro l’occupazione della Rai e per la libertà di stampa. È in gioco la democrazia. La tv pubblica è un bene che appartiene a tutti. Basta attacchi ai giornalisti, basta al racconto di un’Italia paese dei balocchi.

Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.