(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

Massa Lombarda, 5 febbraio 2024

MASSA LOMBARDA: PAOLO CASADIO PRESENTA IL LIBRO “GIOTTO CORAGGIO”

L’incontro si svolgerà giovedì 15 febbraio alle ore 17 presso il Centro Culturale Venturini

Giovedì 15 febbraio alle ore 17 presso il Centro Culturale Venturini si terrà la presentazione di “Giotto Coraggio”, l’ultimo libro dello scrittore Paolo Casadio edito da Manni. La voce dell’autore che dialogherà con Francesca Golinelli sarà accompagnata dalle letture di Dario Bolotti e dalla musica della fisarmonica di Ivan Corbari.

L’assessore alla Cultura Elisa Fiori dichiara: "È sempre un piacere ospitare Paolo Casadio al Centro Culturale Venturini che, per questa occasione, diventa la cornice perfetta, un accogliente e intimo palcoscenico per un’originale presentazione letteraria in cui si mescoleranno musica e parole."

L’autore Paolo Casadio nasce a Ravenna nel 1955. Nel 1982 inizia la sua vita letteraria con due raccolte, piazzatesi entrambe ai primi post di concorsi noti. Da sempre affezionato all’espressività del dialetto romagnolo, si immerge in ricerche storiche sui giornali d’epoca dal quale nasce il libro “Alan Sagrot”, pubblicato nel 2012. Nel 2014, con il medesimo lavoro di ricerca, esce “La quarta estate”, edito da “Piemme”, ambientato nel sanatorio per orfani affetti da scrofolosi di Marina di Ravenna nell’estate del 1943. Il romanzo si è aggiudicato numerosi premi a livello nazionale e internazionale. Sempre con “Piemme”, nel 2018, Casadio fa uscire il libro “Il bambino del treno”. Nel 2022 pubblica “Fiordicotone” con Manni e con lo stesso editore nel 2024 “Giotto Coraggio”.