IL COMUNE COMUNICA – stagione teatrale di Bari 2023/24: dall’8 all’11 febbraio al Teatro Piccinni “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 STAGIONE TEATRALE DI BARI 2023/24

TEATRO COMUNALE PICCINNI

DALL’8 ALL’11 FEBBRAIO “PERFETTI SCONOSCIUTI”

DI PAOLO GENOVESE

Nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Bari – assessorato alle Culture in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, da domani, giovedì 8, a domenica 11 febbraio (giovedì alle 19.30, venerdì e sabato alle 21, domenica alle 18), al Teatro Piccinni andrà in scena lo spettacolo “Perfetti Sconosciuti”, di Paolo Genovese, adattamento dell’omonimo film, campione di incassi nel 2016.

Per la prima replica in Puglia domani, alle 21, al Teatro Piccinni sarà presente anche il regista Paolo Genopvese.

Durante le repliche in programma, il foyer del Teatro Piccinni ospiterà un desk di Amnesty International.

Perfetti sconosciuti

uno spettacolo di Paolo Genovese

una produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in co-produzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production.

con: Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino.

scene: Luigi Ferrigno

costumi: Grazia Materia

luci: Fabrizio Lucci

Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di Perfetti sconosciuti”, una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”.

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta.

Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim.

Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?

Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo messaggi e telefonate.

Metteranno così a conoscenza l’un l’altro i propri segreti più profondi…