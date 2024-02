IL COMUNE COMUNICA – conclusi i lavori di riqualificazione e allestimento del Museo della radio e dei fari costieri: oggi a San Cataldo la consegna degli spazi all’assessorato alle Culture

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 CONCLUSI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO

DEL MUSEO DELLA RADIO E DEI FARI COSTIERI

OGGI A SAN CATALDO LA CONSEGNA DEGLI SPAZI ALL’ASSESSORATO ALLE CULTURE

Questa mattina gli assessori alle Culture, Ines Pierucci, e ai Lavori pubblici, Nicola Mele, si sono recati al faro di San Cataldo in occasione della conclusione dei lavori di riqualificazione e allestimento della struttura che a breve ospiterà il Museo della radio e dei fari costieri.

L’intervento di restauro e rifunzionalizzazione di una parte del faro, dell’importo complessivo di 510.000 euro, rientra nel progetto “CoHeN – Coastal Heritage Network” finanziato nell’ambito della 4^ targeted call per progetti strategici del Programma Interreg V/A Grecia-Italia 2014-2020, di cui la Regione Puglia è unico partner italiano.

I lavori hanno consentito da un lato di conservare i caratteri materici e tipologici di un bene culturale vincolato qual è il faro, dall’altro di ripristinare quegli aspetti distributivi originari, rilevati dallo studio della documentazione storica che, a causa di interventi manutentivi successivi, risultavano alterati.

Gli spazi museali sono stati allestiti con pannelli informativi, supporti multimediali, arredi (sedie, scrivanie, schermi, tavolo per riunioni) e con alcuni dei pezzi che saranno esposti al pubblico, provenienti dal Museo della radio di Verona, di proprietà della famiglia Chiantera.

All’interno degli spazi riqualificati i visitatori avranno, quindi, la possibilità di conoscere la storia della radio e delle prime trasmissioni radio, e dunque la figura di Guglielmo Marconi, che effettuò il primo collegamento radiotelegrafico via etere con il Montenegro il 3 agosto 1904 dal faro di San Cataldo, come pure la storia dei fari e delle torri costiere della Puglia.