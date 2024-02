(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Frecciarossa Sanremo: Fossi (Pd), inchiesta Mit conferma abusi

“Siamo soddisfatti che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti abbia raccolto la nostra protesta e chiesto ufficialmente chiarimenti sul Frecciarossa per Sanremo che sarebbe stato organizzato addirittura ‘senza considerare le implicazioni sulla circolazione ferroviaria’. Se anche Matteo Salvini si è realmente risentito di questa vicenda vuol dire che in Trenitalia c’è qualcosa che non va per il verso giusto”: è quanto dichiara Emiliano Fossi deputato Pd.

