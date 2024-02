(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Esteri: Pd, Tajani sprezzante con Parlamento

Annullata commissione per assenza ingiustificata governo

“È molto grave che il governo non si sia presentato in commissione Esteri alla Camera: è l’ennesima dimostrazione del modo sprezzante con cui Tajani tratta il parlamento” così i deputati democratici della terza commissione di Montecitorio che oggi ha dovuto annullare i lavori a causa dell’assenza ingiustificata dei rappresentanti dell’esecutivo. “Questa continua azione di delegittimazione del ruolo delle camere è inaccettabile – aggiungono i deputati – e lo è ancora di più perché avviene nel mezzo di una complessa fase internazionale che meriterebbe una costante informativa, che il governo invece rifugge.

Oggi – proseguono i deputati – erano peraltro calendarizzati provvedimenti molto importanti che riguardavano le relazioni tra l’Italia e paesi chiave del continente africano. A dimostrazione che il vertice Italia-Africa era solo una lunga passarella per la presidente Meloni. A neanche una settimana già tutto è archiviato”. Così i deputati democratici della commissione Esteri: Vincenzo Amendola, Laura Boldrini, Fabio Porta, Giuseppe Provenzano e Lia Quartapelle

Roma, 7 febbraio 2024