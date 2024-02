(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 *Domani si riunisce la commissione consiliare 6*

Domani, giovedì 8 febbraio, alle 15, nella sala del consiglio, si riunirà la commissione consiliare 6 “Sport, grandi eventi, turismo”, presieduta dal consigliere Filippo Donati. I consiglieri potranno partecipare da remoto in modalità di videoconferenza.

All’ordine del giorno l’esame della proposta di deliberazione “Concessione in uso e gestione dello stadio comunale Bruno Benelli al Ravenna Football club 1913 – periodo 1 marzo 2024 – 31 dicembre 2029 (relatore l’assessore allo Sport Giacomo Costantini).

La seduta potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook del Comune.

