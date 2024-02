Comunicato su Progetto riqualificazione ambientale

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Roma, 7 febbraio 2024

PRIMA RIUNIONE 2024 DEL “PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE”

DUE NUOVI INGRESSI, SALGONO A 18 LE AZIENDE ADERENTI

Si è tenuta ieri la prima riunione 2024 del “Progetto Riqualificazione Ambientale” avviato

da Unem nel 2019 con l’obiettivo di contribuire a diffondere le conoscenze tecnicoscientifiche su particolari aspetti innovativi o di sostenibilità degli interventi di

risanamento.

Il Progetto, giunto al sesto anno, è destinato ad Aziende che svolgono attività di servizi

per il settore petrolifero nell’ambito della riqualificazione ambientale, consulenza e

ingegneria ambientale, bonifica e riqualificazione dei siti contaminati, recupero di siti

petroliferi, con particolare riferimento ai punti vendita carburanti. Nei lavori, in un’ottica

di complementarità, sono convolti anche i Soci effettivi di Unem in rappresentanza dei

proponenti l’attività di riqualificazione ambientale.

Nell’occasione è stato presentato il programma di attività per l’anno in corso che prevede

una serie di iniziative di formazione sui temi delle bonifiche e della riqualificazione dei siti

contaminati, nonché sui criteri ESG che hanno assunto un ruolo centrale nell’ambito di

una transizione sostenibile.

Dopo un indirizzo di saluto del Presidente di Unem, Gianni Murano, che ha dato il

benvenuto a due nuovi Soci che hanno aderito al Progetto e ricordato l’importanza di

un’iniziativa che si basa sul concetto di confronto partecipato, sono intervenuti Luciana

Distaso del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, con un focus sui “Siti di interesse

nazionale e stakeholders, le iniziative del 2023”, e Michele Fratini di Ispra, che ha

presentato una relazione sul “Contributo Ispra alle attività dei siti contaminati”.

Ad oggi, al Progetto aderiscono 18 aziende, rispetto alle 9 iniziali, che sono: Ambiente,

Arcadis, B&A Consultancy, Ecotherm, Evonik, EniRewind, Greenthesis, Jacobs, Mares,

M3R, Petroltecnica, Ramboll, S.M.S., Stantec, TB Bonifiche, Tralice Costruzioni, Wolftank

Italy e WSP.

Ufficio Comunicazione e stampa