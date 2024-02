(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 Via di Ponte Tura

*Una strada dimenticata alla periferia est di Grosseto*

Da via San Martino si dirama una “strada dimenticata” che esiste nella

toponomastica delle strade comunali, ma di cui nessun Ente si preoccupa

della manutenzione. Questa incuria nel tempo ha determinato una situazione

di estrema pericolosità nel percorrerla tanto da rischiare di impedire a 16

famiglie l’accesso alle loro abitazioni.

E’ molto tempo che questo stato di cose viene denunciato con esposti alla

Procura della Repubblica, alla Regione Toscana e al Comando dei vigili

urbani. Non ci sono risultati.

Quello che una volta era l’inizio della storica strada che portava a Ponte

Tura e alla Steccaia, argine del canale Diversivo, rischia di essere

inibito anche a coloro che abitano legittimamente nel gruppo di case

situano a 5 minuti dal centro, avendo pagato gli oneri di urbanizzazione.

La situazione è scandalosa anche perché viene giustificata dagli Enti con

un difetto di attribuzione. Nessuno vuol farsi carico di 1 km scarso di

strada forse in attesa di un incidente o di altri eventi tragici. Eppure

quella porzione di terreno esiste come esistono gli argini dell’Ombrone

distanti poche decine di metri, come esiste l’ex diversivo a cui la strada

fa da limite.

In tanti conoscono via di Ponte Tura perché è l’accesso utilizzato da molti

per salire sull’argine a correre o camminare, in tanti vedono gli

avvallamenti e le buche che dobbiamo superare per recarci nelle nostre

abitazioni. A tutti chiediamo il sostegno, agli organi di informazione

visibilità, alle autorità giustizia celere. Le 16 famiglie sono anni che

attendono.

Massimo Cipriani

