Toscana 2050, quale futuro per le nostre città?

Evento promosso dalla consigliera Mercanti con il presidente del consigliere regionale Mazzeo

Lucca, 6 febbraio 2024 – Toscana 2050, quale futuro per la nostra regione e le nostre città?

È stato questo il tema dell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio (lunedì 5 febbraio) al circolo Pd centro storico, promosso dalla consigliera regionale Valentina Mercanti, con gli interventi del presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, del sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, del segretario PD territoriale, Patrizio Andreuccetti, del capogruppo PD in consiglio comunale, Francesco Raspini e del delegato alle politiche migratorie della segreteria regionale PD, Francesco Battistini.

“Toscana 2050 – spiega la consigliera Mercanti – è un progetto che unisce passato, presente, ma soprattutto guarda al futuro della nostra Regione e dei nostri territori. Come sarà la Toscana nel 2050? Come cambieranno le nostre città? Non possiamo subire il futuro, lo dobbiamo costruire, vivendo ancorati nel presente ma con la capacità di vedere lontano. Nel 2050 la tecnologia ci permetterà di fare cose che fino a qualche anno fa sembravano relegate alla fantascienza. Auto che si guidano da sole, treni super veloci, farmaci personalizzati, robot come assistenti per anziani, abiti intelligenti. Possiamo limitarci a subire tutto questo? E come risponderanno le nostre città? Di questo e di tanto altro abbiamo discusso ieri: quella di ieri è stata la prima di una serie di iniziative che organizzeremo per analizzare e approfondire i cambiamenti in atto anche nella nostra città e provare a disegnare insieme quello che sarà il futuro di Lucca. Un capoluogo, il nostro, che non può accontentarsi della sola rendita e dell’intrattenimento, ma che dovrà essere sempre più in grado di reinventarsi e recepire tutte le istanze trasformandole in opportunità”.

“Lo scopo di Toscana 2050 è infatti quello di immaginare i futuri desiderabili e da lì ogni giorno compiere ogni singolo passo per percorrere quella traiettoria di futuro – conclude Mercanti -. Uno degli aspetti che deve più interessarci nel futuro è il nostro ambiente. La Toscana è la capitale della sostenibilità. I cambiamenti climatici, la gestione della risorsa idrica e delle emergenze, la cura e la salvaguardia del territorio sono nodi cruciali che non possono più essere rimandati. Sfide che accettiamo, sulle quali siamo già impegnati a fondo e ci vedranno in prima linea nel futuro prossimo”.