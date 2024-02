(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 OLIMPIADI 2026, SIRONI (M5S): DA FONTANA PENOSO SCARICABARILE, IL DISASTRO E’ TARGATO LEGA

OLIMPIADI 2026, SIRONI (M5S): DA FONTANA PENOSO SCARICABARILE, IL DISASTRO E’ TARGATO LEGA

ROMA, 6 FEB. – “Lo scaricabile del governatore lombardo Fontana sul governo Conte II è penoso e fa cadere le braccia. Se la società che doveva incaricarsi delle opere ha visto la luce in ritardo è solo perché i presidenti delle due principali regioni coinvolte nel dossier, cioè lo stesso Fontana e il suo sodale di partito Zaia, hanno voluto inserire sotto l’ombrello a Cinque Cerchi la qualunque in tema di infrastrutture. Non ci voleva un genio a capire che il grosso delle opere “non sportive” era impossibile da ultimare entro il 2026. Quelle che dovevano essere apprezzabilissime Olimpiadi “low cost”, sono state trasformate in una mangiatoia invereconda per accontentare i troppi territori coinvolti, tra colate di cemento a destra e a manca e progetti di mera matrice sportiva che non stanno in piedi, come l’indegno budello del ghiaccio a Cortina. Sul quale la Lega, dopo aver perso la faccia, si appresta a completare il disastro con il tandem Salvini-Zaia. Fontana invece di scaraventare colpe su altri, rifletta sugli errori suoi e del suo partito, che fino a prova del contrario è di stanza in Consiglio dei Ministri da tre anni. Di tutte le gare in programma, oggi ben 35 non potrebbero essere disputate perché i lavori sono in ritardo, anche sugli impianti già esistenti. E sulle gare di bob, slittino e skeleton, con la pioggia di ricorsi in arrivo, l’opzione St. Moritz resta quella più probabile, appena Abodi, Salvini e Zaia rinsaviranno. Per il resto vediamo solo scarsa trasparenza e zero attenzione alla sostenibilità ambientale, il contrario delle premesse che portarono alla nascita del dossier e che anche noi sostenemmo. Anche su questo Fontana vuole incolpare Conte?”. Così in una nota la senatrice M5s Elena Sironi.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle