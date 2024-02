casa: sunia, arci e asgi scrivono a regione per chiedere modifica di DA che esclude stranieri da bonus per contrastare l’aumento dei mutui a tasso variabile

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 CGIL SICILIA

UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Casa: Sunia, Arci e Asgi contestano alla Regione decreto attuativo che

esclude gli stranieri dal bonus per l’abbattimento degli interessi sui

mutui a tasso variabile per l’acquisto della prima casa e ne chiedono la

modifica

Palermo, 6 febbraio-Sunia, Arci e Asgi Sicilia hanno scritto al

presidente della regione e all’assessore regionale all’economia per

chiedere la modifica del decreto attuativo 78/2023 della legge

regionale che istituisce il fondo di solidarietà per l’abbattimento

dell’aumento degli interessi sui mutui a tasso variabile, verificatosi

nel 2022 e nel 2023, contratti per l’acquisto della prima casa,. Il

suddetto decreto limita infatti l’erogazione del bonus ai soli

cittadini italiani. Per le tre organizzazioni l’esclusione dei cittadini

stranieri di paesi Ue e non Ue con regolare permesso di soggiorno è

“illegittima”, “priva di basi giuridica” ma anche “illogica: rischia

infatti – scrivono Giusi Milazzo (Sunia), Giuseppe Montemagno ( Arci) e

Paola Lo Verde (Asgi)- di condurre all’esclusione di una quota rilevante

di residenti da un importante aiuto economico nell’accesso

all’abitazione, comportando un aggravio di spesa sulla pubblica

amministrazione che dovrebbe farsi carico delle persone più bisognose”.

Le tre organizzazioni elencano le misure che rendono illegittimo il

provvedimento che introduce la suddetta limitazione sulla base del

requisito della cittadinanza e chiedono che alla modifica del decreto

attuativo in questione consegua la predisposizione della piattaforma di

accesso in coerenza con il cambiamento.

2024 dac