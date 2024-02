(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 AGENDA ASSESSORI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

Ore 9.30 – L’assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene al convegno “Ebrei tra le due guerre. Casi di studio: aspetti della vita sociale, economica e culturale a Roma e nell’Istria” (Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, via Caetani 32)

Ore 10 – L’assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini interviene all’evento “Un anno di OPGR – Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma” (Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, piazza di Pietra)

Ore 12.30 – L’assessore ai Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda Alessandro Onorato interviene alla presentazione della 49^ edizione della Eurospin RomaOstia Half Marathon ( Aula Giulio Cesare, Campidoglio )

Ore 16.30 – L’assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci, presenta la piattaforma dell’Albo della cittadinanza attiva. Partecipano le reti civiche, il consigliere capitolino Riccardo Corbucci e – in collegamento – la delegata del Sindaco di Bologna, Erika Capasso; l’assessore di Verona, Jacopo Buffolo; l’assessora di Milano, Gaia Romani e la vicesindaca di Napoli, Laura Lieto (Casa della Città, via Giovanni da Verrazzano 7)