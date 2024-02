Sabato 10 febbraio torna il Carnevale Sermonetano

(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 *Sabato 10 febbraio 2024 torna il Carnevale Sermonetano*

La magia del carnevale di Sermoneta aspetta tutti i bambini e ragazzi

sabato 10 febbraio 2024 dalle ore 14.30 all’area mercato di Monticchio per

un pomeriggio di allegria, animazione, sfilata delle maschere e

divertimento.

All’interno dell’area saranno organizzati giochi, uno spettacolo di magia,

il truccabimbi, le mascotte, la sfilata delle maschere e tanti animatori

che faranno divertire i bambini. Da non perdere anche l’esibizione degli

Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta.

L’edizione numero 22 del Carnevale Sermonetano è organizzato

dall’Amministrazione comunale, con il supporto dell’Associazione nazionale

carabinieri di Sermoneta e in collaborazione con: Asd Basket Bee, Comitato

Caracupa, Asd Pattinatori Arca, Asd Volley Sermoneta, che porteranno il

loro entusiasmo e la voglia di stare insieme.

La partecipazione naturalmente è a ingresso gratuito.

“Il carnevale appartiene ai bambini e abbiamo voluto permettere a tutti i

nostri piccoli cittadini di poter partecipare a un evento interamente

dedicato a loro”, spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli, “Una festa dal

sapore genuino, in cui i bambini e ragazzi saranno i veri protagonisti. Vi

aspettiamo numerosi”.