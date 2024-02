L’esercito britannico esaurirebbe le sue capacità dopo un “paio di mesi” di guerra, afferma il Parlamento

(AGENPARL) - ROMA, 5 Febbraio 2024 - L’esercito britannico sarebbe stato in grado di mantenere le sue piene capacità solo per due mesi di guerra dopo oltre un decennio di “svuotamento”, è stato detto al parlamento.

Nel caso di una guerra tra il Regno Unito e un avversario di dimensioni simili, le forze armate britanniche esaurirebbero le loro capacità “dopo i primi due mesi di combattimento”, ha affermato il generale Sir Nick Carter, ex capo di stato maggiore della difesa. , ha rivelato un rapporto della commissione difesa della Camera dei Comuni .

Il generale Lord Houghton ha detto alla commissione che dal 2010 si è verificato uno “svuotamento” delle forze armate, che ha portato a carenze nella resilienza bellica del paese.

Il Ministero della Difesa ha ammesso che le lacune nella loro preparazione alla guerra includono infrastrutture e magazzini insufficienti per le munizioni, infrastrutture nei porti e nelle basi aeree chiave, capacità medica operativa e supporto per le attrezzature dei veicoli corazzati.

Il Ministro delle Forze Armate, James Heappey, ha affermato che, sebbene i tagli alle forze armate fossero necessari al momento in cui sono stati emanati, ha riconosciuto che “c’è un sacco di cose in cui abbiamo disinvestito e in cui dobbiamo reinvestire urgentemente” e che il Ministero della Difesa ha “un sacco di lavoro da fare per recuperare la… prontezza di cui abbiamo goduto durante la guerra fredda, e di cui abbiamo bisogno anche adesso”.

Oltre a soffrire per la mancanza di investimenti, la prontezza delle forze armate è stata ridotta anche dagli aiuti all’Ucraina. Secondo The Telegraph , il 155° reggimento di artiglieria è letteralmente senza armi dopo essere stato spedito a Kiev per lo sforzo bellico contro la Russia.

Il rapporto della Camera dei Comuni ha inoltre rilevato che “il collo di bottiglia nell’approvvigionamento e nella consegna” per i 6.000 sistemi anticarro NLAW e le munizioni di artiglieria da 155 mm inviate dalla Gran Bretagna in Ucraina probabilmente non inizieranno ad essere riforniti su larga scala fino alla fine di quest’anno. Pertanto, il rapporto afferma che il Ministero della Difesa dovrebbe essere “strategico riguardo alle risorse di cui disponiamo, compreso come mantenere e ricostituire le scorte”.

Anche le forze armate britanniche hanno faticato a raggiungere gli obiettivi di reclutamento e attualmente contano solo circa 75.000 soldati nell’esercito, circa la metà rispetto a trent’anni fa. Ciò ha spinto il generale Patrick Sanders, capo dell’esercito britannico, a suggerire che il Regno Unito potrebbe aver bisogno di ricorrere a un “esercito civile” in caso di grave conflitto.

La diminuzione delle forze combattenti sta già avendo importanti implicazioni, con le fregate navali HMS Westminster e HMS Argyll destinate ad essere dismesse a causa della mancanza di personale in grado di equipaggiarle.

Il presidente della commissione, il deputato Jeremy Quin, ha affermato in merito ai risultati del rapporto: “Sebbene siamo in grado di schierarci con breve preavviso e di adempiere agli impegni, la nostra indagine ha rilevato che la preparazione per una guerra totale e prolungata ha ricevuto un’attenzione insufficiente e necessita di un’attenzione continua e intensa. .”

“L’elevato ritmo delle operazioni e la pressione incessante sui nostri servizi hanno portato a un calo della fidelizzazione, aggravato da un periodo di scarse assunzioni e dalle difficoltà nell’introduzione e nel mantenimento delle capacità, creando così un circolo vizioso”.

Il rapporto arriva pochi giorni dopo che rare critiche sono state espresse pubblicamente nei confronti dell’esercito britannico da parte del suo principale alleato, gli Stati Uniti. La scorsa settimana il segretario della Marina americana Carlos Del Toro ha dichiarato che il Regno Unito dovrebbe “riconsiderare” la sua attuale strategia “date le minacce che esistono oggi” e che la Gran Bretagna dovrebbe prendere una “decisione sull’opportunità o meno di rafforzare l’esercito”.