(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 *GIUBILEO, TORQUATI (MUN.XV): “DA QUESTA NOTTE ASFALTATURA VIA STAZIONE DI

CESANO”*

“Prenderanno il via questa sera, lunedì 5 gennaio, i lavori di asfaltatura

commissionati ad Anas da Roma Capitale su Via della Stazione di Cesano, nel

tratto da Via Braccianese a Monti Sant’Andrea. Gli interventi si

svolgeranno nel solo orario notturno per agevolare la viabilità e fanno

parte della programmazione dei lavori stradali che in questi mesi hanno

interessato il quadrante per cui ringraziamo i cittadini che hanno compreso

l’enorme rilevanza dell’intervento.

Una programmazione complessa che ha coinvolto Acea, Fiber per la fibra,

Municipio XV e ANAS, ognuno per le sue competenze, con l’obiettivo di

evitare di allungare le tempistiche e ulteriori disagi sulla viabilità. Le

varie aziende hanno infatti lavorato per tutta l’estate e, laddove i lavori

lo consentivano, anche in orario notturno.

Completati tutti i cantieri, ora si potrà ora procedere all’asfaltatura

definitiva di Via della Stazione di Cesano, su cui non si interveniva da

anni, come anche avvenuto per gli oltre venti chilometri di Via Braccianese

interamente riqualificati dopo oltre un decennio. Nonostante alcuni

prevedibili disagi per la viabilità della zona, la scelta di questa

programmazione è stata fatta proprio per evitare che dopo l’asfaltatura

definitiva di Via della Stazione di Cesano e di via Braccianese si rendesse

necessario effettuare ulteriori interventi da parte di società di servizi

che ne avevano fatto richiesta.

Ringrazio ANAS che realizzerà gli interventi, l’assessora municipale ai

Lavori Pubblici, Gina Chirizzi per la programmazione effettuata, ma

soprattutto l’Assessora capitolina Ornella Segnalini che ha raccolto le

nostre indicazioni per le strade da inserire negli interventi giubilari.

Dopo via Braccianese e Stazione di Cesano si proseguirà fino a giugno con

Via di Baccanello, Via di Valle Muricana, Via della Camilluccia e Via del

Foro Italico.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati

Roma, 5 febbraio 2024

