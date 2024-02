(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 AUTOMOTIVE, M5S: URSO CI FA PAGARE MIOPE CROCIATA CONTRO AUTO ELETTRICHE

ROMA, 5 FEB. – “Mentre Stellantis annuncia la cassa integrazione a Mirafiori per l’intero mese di marzo, in questi giorni è stato diffuso un dato emblematico per quanto concerne l’automotive italiano: nel 2023 le auto elettriche vendute nel Belpaese sono state soltanto 66 mila, contro le 524 mila della Germania, le 298 mila della Francia e le 113 mila dell’Olanda. L’ostinato contrasto del governo a questa tipologia di veicoli impatta su tutta la filiera, che negli altri paesi si sta riconvertendo e da noi no. Meloni e Urso hanno fatto la voce grossa in sede europea, con la difesa a oltranza dei motori endotermici, ma è evidente che tutte le più grandi case automobilistiche del globo stiano andando in direzione opposta ai desiderata del governo italiano. Ed è chiaro che l’obiettivo di “un milione di auto prodotte in Italia” sventagliato da Meloni, con questo approccio, diventa una barzelletta. A nostro giudizio l’ingresso dello Stato italiano in Stellantis non deve rimanere una semplice provocazione, visto che quello francese è ben presente nel board, però il problema sta a monte e riguarda l’intera filiera. O questo governo comprende che siamo dentro un processo di totale riconversione industriale del settore auto, oppure i dolori sono solo all’inizio”. Così in una nota i deputati M5s in comm. Attività Produttive e i senatori M5s in comm. Industria Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Enrico Cappelletti, Sabrina Licheri, Gisella Naturale e Luigi Nave.

