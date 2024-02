(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

A COVERCIANO LO STAGE PER LA RAPPRESENTATIVA DI SERIE C NOW U 17

Il 7 febbraio gara amichevole a ranghi contrapposti per i giovani di Arrigoni

Firenze, 5 febbraio 2024. Ritorno in campo per la Rappresentativa di Serie C NOW U17. Il gruppo diretto dal Commissario Tecnico Daniele Arrigoni, reduce dalla vittoria contro i pari età della Fiorentina al Viola Park, si radunerà il 7 febbraio 2024 alle 12:30 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista di una gara amichevole a ranghi contrapposti.

Sono 38 i giovani di Serie C NOW selezionati dal CT che prenderanno dapprima parte alla riunione tecnica e successivamente al test in famiglia con fischio d’inizio previsto per le ore 13:30.

I CONVOCATI

Portieri: Michele Castiglio (Sorrento), Simone Iuliano (Turris), Leonardo Santer (Trento), Tommaso Stagni (Spal);

Difensori: Mattia Barizza (Gubbio), Alessandro Bertini (Olbia), Giovanni Castaldi (Foggia), Riccardo Corallini (Monterosi), Edoardo De Mori (Novara), Andrea Di Bari (Monopoli), Ndiaye Karim Iemolo (Carrarese), Nicolò Greco (Cesena), Alessandro Lanzone (Avellino), Matteo Lecchi (Pergolettese), Cosimo Mori (Perugia), Victor Nonga (Benevento), Matteo Oppenheim (Triestina), Simone Teratone (Turris), Mario Zanni (Benevento);

Centrocampisti: Riccardo Barberini (Perugia), Salvatore Borrelli (Benevento), Salvatore De Martino (Benevento), Ettore Innocenti (Pontedera), Luca Mancini (Ancona), Alessandro Murante (Pro Sesto), Vincenzo Ragone (Picerno), Gianluigi Santucci (Benevento), Davide Zamagni (Cesena);

Attaccanti: Gianmarco Baglivo (Virtus Francavilla), Leroy Cecchinato (Spal), Mario Coppola (Juve Stabia), Carmelo D’Antona (Lucchese), Gabriele Di Giovanniantonio (Latina), Simone Foti (Pro Vercelli), Cristian Samaritani (Spal), Rolando Tammaro (Pro Patria), Christian Torre (Spal), Torricini Pietro (Benevento).

LO STAFF

Capo Delegazione: Stefano Udassi

Commissario Tecnico: Daniele Arrigoni

Allenatore in seconda: Luigi Corino

Collaboratore tecnico: Oriano Renzi

Allenatore dei portieri: Alberto Pomini

Medico: Giancarlo Martinelli

Massaggiatore: Giuseppe Pillori

Magazziniere: Davide Rota

Team Manager: Paolo Pastore

Link: https://www.lega-pro.com/a-coverciano-lo-stage-per-la-rappresentativa-di-serie-c-now-u-17/

Ufficio Comunicazione

Lega Italiana Calcio Professionistico

__________________________________________

http://www.lega-pro.com

[Logo_LegaPro_Esteso_Payoff_colore su bianco_BGB_5]